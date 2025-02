Azubi-Speed-Dating: In 10 Minuten zum Job

Zum ersten Mal werden in diesem Jahr nicht nur Ausbildungsplätze angeboten, sondern auch Praktika. Vor Ort werden zahlreiche große Firmen und Konzerne sein, aber auch kleinere Unternehmen aus dem Ruhrgebiet. Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, kann ohne Anmeldung mitmachen. Er oder sie hat dann 10 Minuten Zeit, sich persönlich bei der Firma vorzustellen und zu bewerben. Die IHK rät, am besten eine komplette Bewerbungsmappe mit Zeugnissen und Co. dabei zu haben. Auf ihrer Homepage bietet sie auch eine Checkliste für die Veranstaltung an. Angeboten werden Stellen aus den Bereichen Büro, Handel, Metall, Elektro und Technik, IT und Medien, Transport und Logistik und auch Duale Studiengänge. Das Azubi-Speed-Dating läuft am 20. Februar von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr.