Azubi-Filiale der Sparkasse in Dümpten

Sie haben Monate der Planung in dieses Projekt gesteckt und freuen sich auf die Verantwortung, die ihnen übergeben wird, heißt es von der Sparkasse Mülheim. Die Kunden haben die Möglichkeit, die Auszubildenden im Rahmen eines Azubi-Speed-Datings über ihre Ausbildung auszufragen. Außerdem soll es ein Gewinnspiel geben. Im letzten Jahr haben die Azubis die Filiale in Styrum übernommen. Im Jahr 2020 war die Azubi-Filiale schon einmal in Dümpten. Weitere Infos gibt es hier.