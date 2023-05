Autos im Baldeneysee: Ermittlungen eingestellt

Bei einer Tauchübung hatten Feuerwehrleute zufällig vier Autos am Grund des Baldeneysees entdeckt. Daraufhin wurden sie nach oben gezogen und von der Polizei genauer untersucht. Nur bei einem Auto war das Nummernschild noch deutlich zu erkennen. Der Besitzer hatte es vor fünf Jahren als gestohlen gemeldet. Die anderen Autos waren so verrostet, dass die Ermittler vermuten, dass sie schon seit Jahrzehnten unter Wasser lagen. In diesem Fall wären Straftaten wie Diebstahl oder Sachbeschädigung schon längst verjährt, sodass sich der Aufwand, weiter zu ermitteln, nicht lohnen würde. Deswegen hat die Polizei die Ermittlungen eingestellt und lässt die Autos verschrotten.