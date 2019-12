Autofahrer flüchtet und rast über Nagelbrett

Es kam zur Verfolgungsjagd, an der sich auch Kräfte aus anderen Städten beteiligten - vorbei an Recklinghausen, Gelsenkirchen, Gladbeck und Oberhausen. Zwischen dem Rastplatz "Entenfang" in Mülheim und dem Kreuz Breitscheid überfuhr der Mann auf der A3 einen ausgelegten Nagelbalken. Schließlich musste die Polizei die Autobahn sperren und nahm den 60-jährigen aus dem Kreis Euskirchen fest. Bei dem Einsatz wurden drei Polizisten und der Fahrer leicht verletzt. Vier Streifenwagen der Polizei und das Fluchtfahrzeug wurden beschädigt.