Polizei verfolgt Mercedes aus Recklinghausen

Die Beamten folgten dem Mercedes. Der raste über Schultenhofstraße und Bauerfeld in die Dieckerhoffstraße auf Oberhausener Stadtgebiet. Der Fahrer landete schließlich in einer Sackgasse. Er und sein Beifahrer entkamen zu Fuß in verschiedene Richtungen über einen Acker. Kurze Zeit später konnte ein Diensthund einen 19-Jährigen stellen. Die Beamten nahmen ihm die Autoschlüssel ab. Sie fanden im Mercedes Drogen. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Ihm wurde Blut abgenommen. Dann kam er erst mal wieder auf freien Fuß.

Beifahrer forderte Mercedes zurück

Gegen 4 Uhr heute früh meldete sich sein Beifahrer auf der Polizeiwache in Mülheim. Der 22-Jährige forderte den Mercedes zurück. Stattdessen bekam er ein Fahrverbot, nachdem die Beamten bei ihm keinen Führerschein sicherstellen konnten. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen laufen.