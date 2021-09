18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Die Polizisten wollten den weißen Fiat daraufhin stoppen und den Fahrer kontrollieren. Der ignorierte allerdings die Haltesignale und flüchtete über die Sandstraße, die Aktienstraße und im weiteren Verlauf über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Sedanstraße. Unterwegs rammte er einen Bordstein. Der Schaden am Reifen sorgte dafür, dass der Fahrer zwischenzeitlich nur noch mit 30km/h flüchten konnte. Er stieß auf seiner Fahrt auch noch mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt, sagt die Polizei. Sie konnte den Mann schließlich in der Sedanstraße stoppen. Der 18-Jährige steht in Verdacht, ohne Führerschein und unter Drogen gefahren zu sein. Gegen ihn wird jetzt außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.