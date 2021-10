Autofahrer brauchen viel Geduld

Vor allem Autobahnen, über die der Verkehr in Küstenrichtung rollt werden demnach betroffen sein. Dazu zählen A1, A3, A4, A31, A40 und A57. Besonders in den Bereichen Kölner Ring und Ruhrgebiet werden sich Autofahrer durch Staus quälen müssen, heißt es. Grund dafür sind neben dem hohen Verkehrsaufkommen Engpässe durch Baustellen. Bei uns in der Gegend sind die das Rheinbrücke der A40, das Kreuz Duisburg-Nord. Eine ähnliche Lage erwartet die Autobahn GmbH zum Ende der Ferien. Dazu kommt, dass dann auch in den niederländischen Provinzen die Ferien enden, bzw. beginnen.