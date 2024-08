Auto landet in Böschung

Bei einem Unfall auf der A40 in Mülheim sind am Abend vier Menschen leicht verletzt worden. Kurz vor der Abfahrt Mülheim-Winkhausen in Fahrtrichtung Essen war um kurz vor 19 Uhr ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung geraten. Das hat die Feuerwehr heute früh mitgeteilt.

© Feuerwehr Mülheim