Auto-Arena war erfolgreich

Die Köpi-Arena hofft bald wieder in der Halle Konzerte veranstalten zu können, wenn auch mit deutlich weniger Zuschauern als üblich. Das entsprechende Konzept dafür ist bisher immer noch nicht genehmigt, hat uns die Arena-Sprecherin gesagt. Sie rechnet damit, dass die Genehmigung aber bis Ende nächster Woche vorliegt. Nach knapp einem Monat Auto-Arena fällt die Bilanz - unter Corona-Umständen - aber positiv aus. Die Konzerte wurden gut angenommen, sagt die Sprecherin. Revolverheld und Sondaschule waren sogar ausverkauft. Insgesamt passten 750 Fahrzeuge in die Auto-Arena am Centro.