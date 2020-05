Revolverheld spielen Auto-Konzert in Oberhausen

Der Ablauf ist ähnlich wie im Autokino: Von der großen Bühne kommt der Sound übers Autoradio in die Fahrzeuge. Außerdem gibt es zwei große LED-Leinwände. Vorne dürfen zwei Konzertbesucher, hinten bis zu drei im Wagen sitzen. Am 26. Juni tritt die Symphonic-Metal-Band "Beyond the Black" auf und am 27. Juni dann "Revolverheld". Die Tickets haben je nach Konzert unterschiedliche Preise. Für Revolverheld zum Beispiel kostet ein Auto-Ticket für zwei Erwachsene und bis zu drei jüngere Kinder 85 Euro plus Gebühren. Alle Infos gibt es hier: https://www.autoarena-oberhausen.de/

