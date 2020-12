Schnelle Coronatests in KöPi-Arena

Dafür wird, laut der Initiative, ein vom Bundesinstitut für Medizinprodukte anerkannter Antigen-Schnelltest verwendet. Nach dem Rachenabstrich soll das Ergebnis schon nach einer Viertelstunde vorliegen.

© Severin Becker/Mein Corona Schnelltest © Severin Becker/Mein Corona Schnelltest

Die Idee für "Mein Corona Schnelltest" stammt vom Kölner Arzt Dr. Manfred Reith. Er will damit schnell und unkompliziert ermöglichen, dass sich möglichst viele Reiserückkehrer, Risikogruppen, aber auch Familienangehörige zum Beispiel vor einem Besuch in einer Pflegeeinrichtung auf das Covid 19-Virus testen lassen.

Nach Köln ist die KöPi-Arena in Oberhausen der zweite Standort eines solchen Zentrums in NRW, deutschlandweit gibt es bisher vier Zentren dieser Initiative. In Köln haben sich in den vergangenen vier Wochen seit der Eröffnung schon über 10.000 Menschen testen lassen, so der Initiator. Mehr Infos unter www.meincoronaschnelltest.de