Auswirkungen durch den vielen Regen

Wer schon Tickets für heute oder morgen gekauft hat, kann sich an die Weiße Flotte wenden, um sie umzubuchen. Der Betrieb auf dem Rhein-Herne-Kanal zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen dagegen kann trotz des vielen Regens ganz normal stattfinden.

Viele Feuerwehren bei uns im Ruhrgebiet hatten bislang nur vereinzelt Einsätze. Vor allem weil Bäume im aufgeweichten Boden keinen Halt mehr hatten und umstürzten. Die Wehren sind in Alarmbereitschaft, sollte es im Laufe des Tages oder in der Nacht weiteren Starkregen geben. Dabei kann es auch sein, dass die Kollegen aus anderen Städten zum Beispiel hier bei uns in Oberhausen Hilfe anfordern. Die Mülheimer Feuerwehr zum Beispiel ist außerdem unterwegs und macht Erkundungsfahrten. Einsatzkräfte kontrollieren Bereiche, die bei Starkregen oft unter Wasser stehen - zum Beispiel U-Bahnhöfe, Regenrückhaltebecken oder Bäche. In Essen-Werden musste ein Campingplatz vorsichtshalber schließen. Dort war das Wasser der Ruhr über die Ufer getreten.





Hier geht es auf die Seiten der Weißen Flotte:

Mülheim: https://www.muelheim-tourismus.de/ruhr-aktiv/weisse-flotte/

Baldeneysee: https://baldeneysee.com/

Rhein-Herne-Kanal: https://baldeneysee.com/rhein-herne-kanal/linienfahrten/