Ausverkauf läuft

Der letzte Tag unter der alten Marke ist der 23. Oktober, also der Samstag davor. Am 25. übernimmt die Kaufland-Mannschaft. Dann bleibt der Markt für zwei Tage geschlossen. Es wird umgebaut, auch die Kassen und Waagen werden ausgetauscht, bestätigt Kaufland auf unsere Nachfrage. Mit dem folgenden Öffnungstag ist die Übernahme aber noch nicht abgeschlossen. Im laufenden Betrieb sollen die Räume umgebaut und modernisiert werden. Kunden könnten in der Zeit wie gewohnt einkaufen. Kaufland gehört zur Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl gehört und hat nach der Zerschlagung der real-Kette bundesweit bislang insgesamt 114 Filialen übernommen.