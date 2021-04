Ausgangssperre: Illegale Party aufgelöst

Bei Kontrollen der Ausgangssperre in Mülheim haben Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst am Wochenende rund 320 Personen überprüft, die nach 21 Uhr noch draußen unterwegs waren. Wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre wurden in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag insgesamt 15 Anzeigen gefertigt, zieht die Stadt Bilanz.