Aus für HKM in Duisburg?

Allein auf den Hochöfen und der Kokerei in Duisburg arbeiten 3.100 Menschen. Grund dafür ist laut WAZ, dass es laut Gewerkschaft bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion bislang an der Finanzierung scheitert. Zwar gebe es ein konkretes Konzept für Investitionen. Die Anteilseigner haben aber noch kein Geld in Aussicht gestellt. Auslöser dafür ist wohl, dass sich der Vallourec-Konzern auch hier - wie in Mülheim und Düsseldorf - zurückziehen will. Die IG Metall appelliert an die verbleibenden Eigner, sich deutlich zum Duisburger Standort von HKM zu bekennen. Danach könne man Gespräche mit der Landesregierung führen.