Auftakt zum Halloween Horror Festival

Außerdem gibt es acht Horrorlabyrinthe und drei Gruselzonen. Wegen Corona dürfen längst nicht so viele Besucher wie sonst in den Moviepark. Auch in den Labyrinthen darf sich nur eine bestimmte Zahl von Menschen aufhalten. Deshalb müssen Besucher sowohl für den Parkbesuch, als auch die Horrorhäuser vorab Online-Tickets kaufen. Auch im Kinder-Halloween-Land gibt es verschärfte Corona-Maßnahmen.