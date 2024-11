Viele Polizeieinsätze in Halloween-Nacht

Dieser stand in einer Gruppe von Menschen, die von mehreren vermummten Personen mit Pyrotechnik beworfen wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Vier Menschen wurden festgenommen, neun weitere Personen wurden in Gewahrsam genommen. Hauptverdächtiger sei ein 16-jähriger aus Marl.

In Essen und Mülheim seit laut Polizei von Ruhestörungen bis Pyrotechnik alles dabei gewesen. In Gelsenkirchen gab es Eierwürfe, in der Altstadt wurde eine Frau durch einen Böller leicht verletzt. In Duisburg meldet die Polizei 250 Einsätze und 113 Platzverweise.

Die Polizei in NRW bereitet sich jedes Jahr besonders auf die Halloween-Nacht vor. "Auch Schabernack hat Grenzen", schreibt Innenminister Herbert Reul (CDU) auf der Plattform X (ehemals Twitter).