Auftakt zu drei Wochen "Stadtradeln"

Wer vorbeikommt, erhält einen Stadtradel-Bikezac als Geschenk, zumindest so lange der Vorrat reicht. Dabei handelt es sich um eine Einkaufstasche, die sich ganz einfach an den Gepäckträger hängen lässt. Der ADFC lädt dann ab 15.45 Uhr zu einer anderthalbstündigen Auftakttour ein. Stadtradeln ist eine bundesweite Kampagne, die nicht nur mehr Lust aufs Radfahren machen möchte, sondern auch was für den Klimaschutz tun soll. Wer mitmacht, hat drei Wochen lang Zeit, das Auto stehen zu lassen und stattdessen möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln. Die Aktion läuft bei uns in Mülheim bis zum 22. September. Wer noch mitmachen möchte, kann sich hier registrieren.