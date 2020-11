Aufbau der Riesentanne in Dortmund gestoppt

Das Gerüst, an dem die Tannen befestigt werden sollen, steht schon. Die Stadt will jetzt die Kosten für den Abbau übernehmen. Eigentlich hatte sie bis zu 300.000 Euro für den Aufbau zugesagt. Die Entscheidung sorgt vor allem bei den Händlern in der Dortmunder Innenstadt für Kritik. Sie befürchten noch schlechtere Umsätze als sowieso schon, weil auch der Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt wurde.