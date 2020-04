Auf Ausflüge zu Talsperren und Stauseen verzichten

Darum sollen wir in den nächsten Tagen - trotz des schönen Wetters - möglichst keine Ausflüge zum Beispiel zum Baldeneysee oder zur Möhnetalsperre machen. Einige angrenzende Städte und Gemeinden haben für Ostern auch schon Vorkehrungen getroffen. An der Möhnetalsperre zum Beispiel sind einige Parkplätze und der Weg über die Sperrmauer dicht. Am Baldeneysee gibt es Zufahrtsbeschränkungen. Außerdem sind die Regattatribüne, die Zufahrt zum Motorradtreff "Haus Scheppen" und einige Parkplätze gesperrt.