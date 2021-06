Arbeiten schreiten voran

Bereits gestern war eine Brücke in Essen freigegeben worden. Geplant ist, dass der Weg einmal komplett durchgängig zwischen Hamm und Moers läuft. Das entspricht einer Strecke von etwa 114 Kilometern. Der Weg soll ohne Kreuzungen und Ampeln verlaufen und wird großzügig ausgebaut. Vor allem fehlen noch längere Abschnitte in Dortmund und Bochum. Dort hat der Bau begonnen. In Duisburg ist die Verlängerung bis nach Moers bereits beschlossene Sache.