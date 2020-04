Apotheken bieten Beratung zu Mund-Nasen-Schutz an

Bund und Länder empfehlen aktuell in Bussen und Bahnen, sowie beim Einkaufen dringend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wer sich unsicher ist, welche Maske er jetzt kaufen, wie er sie tragen und reinigen soll, kann sich an die Apotheken in Mülheim wenden. Sie bieten dazu kostenlose Beratungen an.