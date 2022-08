AOK-Studie zeigt dramatische Entwicklung in Pflegeberufen

Darin sind die Daten von 66.000 Pflege-Beschäftigten untersucht worden. Demnach liegt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle in diesem Bereich um 63 Prozent über dem Schnitt anderer Berufsgruppen. Die AOK hat ein eigenes wissenschaftliches Institut, das solche Untersuchungen anstellt. Im Verlauf der Jahre ist eine klare Tendenz zu sehen, heißt es. Der Anstieg der Probleme sei enorm. Die AOK zähltet im vergangenen Jahr fast 387.000 Fehltage in der Pflegebranchen, 40.000 mehr als im Vorjahr. Die Forderung: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssten dringend nachhaltig verbessert werden.