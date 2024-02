Fehltage am Arbeitsplatz auf Rekordniveau

Im letzten Jahr sind die Menschen an Rhein und Ruhr durch Krankheit am Arbeitsplatz so häufig ausgefallen wie noch nie. Die AOK hat in ihre Daten geschaut. Für Rheinland und Ruhrgebiet zusammen kommt sie auf einen Rekord-Krankenstand von über 7 Prozent.

