AOK-Gebäude soll Teil von Ruhrbania werden

Wie die WAZ berichtet soll der Vertrag zunächst über zehn Jahre laufen. Das Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße hat die AOK demnach schon verkauft. Möglicherweise wird es durch die Stadt aufgekauft und in das Ruhrbania-Umfeld mit einbezogen. Konkrete Überlegungen, was mit dem Gebäude, bzw. der Fläche passieren soll gibt es laut Bericht aber noch nicht.