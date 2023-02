Anmeldungen zur Klasse 5: Etwas mehr als letztes Jahr

Darin enthalten sind zum Teil auch Schülerinnen und Schüler, die sich an den Gesamtschulen angemeldet hatten, aber nicht aufgenommen wurden.

An der Hauptschule am Hexbachtal sind 30 Anmeldungen eingegangen (Vorjahr: 32). Die Realschulen haben etwas über 40 Anmeldungen mehr zu verzeichnen als im letzten Jahr, da sind es 390. An den Gymnasien sind die Anmeldezahlen leicht gesunken – von 698 auf 683.