Anmeldungen zum Indoor-Drachenboot-Rennen

Für die Veranstaltungen haben sich erneut die Sparkasse und die DJK-Ruhrwacht zusammen getan. Termin ist am 26. November im Hallenbad Süd. In den Vorläufen werden die Teams in Gruppen eingeteilt und jeder paddelt gegen jeden. Die besten Mannschaften qualifizieren sich für die Achtelfinals. Hier treten die Teams im K.O.-Modus gegeneinander an. Ein Team besteht aus zehn Teilnehmern plus Trommel. Mindestens vier aktive Paddlerinnen pro Mannschaft sind Pflicht. Im Vereinsheim der DJK-Ruhrwacht findet ca. eine Woche vor dem Event eine öffentliche Gruppenauslosung statt, wobei die Teams in die einzelnen Gruppen gelost werden.





Hier geht es zur Anmeldung: http://djk-ruhrwacht.de/events/drachenboot-indoor-cup/