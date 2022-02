Anmeldungen zum Drachenboot-Festival angelaufen

Geplant ist das Drachenboot-Festival am 3. und 4. September. Es soll traditionell zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke in der Ruhrarena laufen. Starten können Teams in 12er- oder 20er-Booten. Am Samstag und Sonntag wird die Startklasse Mixed angeboten, in der mindestens vier, beziehungsweise sechs Frauen an Bord sein müssen. Geplant ist außerdem ein Open-Cup, bei dem die Besatzung im 20er-Boot nicht vorgeschrieben ist. Am sonntag wird außerdem ein Jugend-Mixed-Cup ausgetragen. Wer sich schon früh anmeldet, bekommt einen Rabatt und eine kostenlose Trainingseinheit am 20. oder 21. August. Anmeldungen sind unter anderem auf der Seite www.djk-ruhrwacht.de möglich.