Anmeldungen weiterhin möglich

Das 25. Mülheimer Drachenboot-Festival soll wie geplant am ersten Septemberwochenende über die Bühne gehen. Anmeldung für das Event in der Ruhrarena zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke sind weiterhin möglich, heißt es in einer Mitteilung der DJK Ruhrwacht.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services