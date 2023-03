Anmeldungen für "Lauf für die Liebe" möglich

Eine Zeitmessung gibt es nicht. Teilnehmer können auch mit dem Kinderwagen oder Walking-Stöcken kommen. Jeder solle die Strecken so laufen, wie er mag und kann. An der Sportanlage an der Mintarder Straße starten vier verschiedene Strecken von 2,5 bis 10 Kilometern Länge. Es gibt einen Bambini-Lauf über 400 Meter. Neu ist der Familien-Staffellauf. Hier können entweder ein Kind und ein Erwachsener oder zwei Kinder abwechselnd eine Runde um den Sportplatz drehen. Die Einnahmen gehen nach Abzug der Kosten an den ASB-Wünschewagen. Dieser erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch. Erwachsene zahlen 15 Euro Startgeld, Kinder und Schüler 7,50 Euro. Hier geht es zur Anmeldung.