Anmeldungen für Gesamtschulen

Die Infos dazu stehen auch noch mal auf den Internetseiten der Gesamtschule Saarn, der Gustav-Heinemann-Gesamtschule und der Willy-Brandt-Schule. Mitzubringen sind der Anmeldeschein (Schulbesuchsbestätigung), den alle Viertklässler von der Grundschule bekommen haben, und das Halbjahreszeugnis. Die Stadt Mülheim zieht die Anmeldungen für die Gesamtschulen schon seit einigen Jahren vor, weil der Andrang so groß ist. Kinder, die keinen Platz bekommen, können sich danach mit gleichen Aufnahmechancen an einer der anderen weiterführenden Schulen in Mülheim anmelden. Das ist ab dem 24. Februar möglich.