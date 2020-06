Anmeldungen für Ferienspiele

Kinder und Jugendliche können sich ab heute Abend (8. Juni) für das Sommerferienprogramm in Mülheim anmelden. Trotz Corona haben es Mülheimer SportService und Jugendamt geschafft, ein abwechslungsreiches Angebot auf die Beine zu stellen - auch wenn es in diesem Jahr etwas anders ausfällt, als in den letzten Jahren.

© Radio Mülheim