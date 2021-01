Anmeldungen für Drachenboot-Festival laufen

In diesem Jahr soll es in Mülheim wieder das Drachenboot-Festival. Der Termin steht und die Anmeldungen laufen bereits. Laut DJK Ruhrwacht werden die Drachenboote und ihre Teams am 4. und 5. September auf der Ruhr gegeneinander antreten.

