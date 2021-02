Anmeldung zu Osterferien-Spielen ab 19. März

Weil nicht klar ist, was laut Coronaschutzverordnung in den Osterferien erlaubt ist, bereiten die Organisatoren zwei unterschiedliche Fahrpläne vor. Ab sofort werden alle Vor-Ort-Betreuungsangebote ins Freizeitportal eingefügt. Etwa Mitte März soll es dann die verbindliche Info geben, ob Jugendzentren und Co. ihre Türen für Ferienspielgruppen öffnen dürfen. Falls das nicht der Fall ist, gibt es unterschiedliche Alternativangebote. Die sind dann unter der Überschrift "Osterferienspielchen" zu finden. Geplant sind online, aber auch offline Alternativen.

Bei Fragen helfen die Kollegen der Abteilung Jugendarbeit unter Tel. 455 - 4533 weiter. Alle Infos zu den Osterferienspielen und den Programmen gibt es hier.