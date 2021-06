Anmeldungen für die Ferienspiele

Weil die Inzidenz in Mülheim so weiter runtergegangen ist, können die Angebote nach aktuellem Stand vor Ort stattfinden. Mit dabei ist zum Beispiel der beliebte medl-Mitmachzirkus. Es gibt wegen Corona extra ein angepasstes Konzept. Am ersten Tag müssen die Kinder einen negativen Test vorlegen und werden dann in Gruppen eingeteilt. Geplant sind vier Workshops für jeweils drei Tage, so dass insgesamt 240 Kinder teilnehmen können. Der Mitmachzirkus ist für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gedacht.

Workshop entwickelt Computerspiele

Neu bei den Ferienspielen ist ein Theater-Programm für Jugendliche ab 14 Jahren und ein kreativer Workshop zum Thema "Computerspiele entwickeln". Außerdem gehört eine Ferienfreizeit in den Sportpark nach Duisburg zu den Angeboten für die Sommerferien.

Informationen über alle Programme werden in den nächsten Wochen im Freizeitportal (https://freizeit.muelheim-ruhr.de/) und auch regelmäßig über Instagram (@jugendarbeit_mhruhr) und über die facebook-Seite der Stadt Mülheim veröffentlicht.

Buchungen für die Sommerferienspiele sind Montag, 14.6. ab 19 Uhr hier möglich.

Bei Fragen helfen die Mitarbeiter der Abteilung Jugendarbeit unter Tel. 0208 / 455 - 4533