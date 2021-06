Anmeldung für Sommerferienprogramm gestartet

Ein paar Beispiele: Im Café Fox in Broich gibt es einen bunten Mix aus Sport, Action und Spaß. Im Ringlokschuppen läuft in der ersten Ferienwoche ein komplett neues Theaterprojekt für Jugendliche. Bei der Hochschule Ruhr West kann man ein Virtual-Reality-Spiel entwickeln. Im Jugendhaus KOLO in Speldorf dreht sich alles um die Themen Zeitreise und Phantastische Welten. Für die Angebote gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Vielfach wurden spezielle Hygienekonzepte entwickelt. Hier geht's zur Buchung.