Kinderbespaßung in den Ferien

Angeboten werden der medl-Mitmachzirkus, das "SummerLab" in Zusammenarbeit mit der der Hochschule Ruhr West, Theaterworkshops, Kinderboxcamps und Mental Health. Auch eine städtische Freizeit zum Alfsee in Niedersachsen ist geplant. Die Angebote der Ferienspiele werden laut Stadt am Montag ab 19 Uhr freigeschaltet, Anmeldungen zu den Freizeiten sind ab sofort möglich.









Informationen und zur Anmeldung





https://freizeit.muelheim-ruhr.de/





Bei Fragen steht Johannes Glahn vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration unter der Telefonnummer 0208 / 455 - 4533 zur Verfügung.