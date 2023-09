Anmeldungen für Ferienspiele ab 11. September

Unter anderem mit dabei ist „Science for Kids“ – ein Projekt in Kooperation mit der Hochschule Ruhr West. Hier können Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zu kleinen Forschern werden. Kindgerechte Experimente stehen im Mittelpunkt. Außerdem laufen von 8 bis 13 Uhr verlässliche Ferienspiele in verschiedenen Jugendzentren wie dem Café Fox in Broich, dem CVJM in der Stadtmitte und dem Jugendzentrum Treffpunkt Saarn. Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren können im Herbstprojekt „Gefährliches Spiel? Dem Geheimnis auf der Spur!“ ein Mystery-Action-Abenteuer quer durch die Stadt erleben. Anmeldungen für dieses besondere Event sind erst ab dem 14. September möglich. Die Anmeldungen für die anderen Angebote laufen ab dem 11. September um 19 Uhr.