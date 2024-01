Anmeldestart für weiterführende Schulen

Das Verfahren läuft so: Die Erziehungsberechtigten melden ihre Kinder im Sekretariat der gewünschten weiterführenden Schule an. Dort liegen Anmeldeformulare bereit. Vorgelegt werden muss ein Anmeldeschein der Grundschulen und das Halbjahreszeugnis der Klasse vier. Erster Schultag nach den Sommerferien ist am 21. August. Hier gibt es alle Infos in der Übersicht.