Anmeldestart für Drachenbootfestival 2024

Am 07. und 08. September heißt es zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke in der Ruhrarena zu Mülheim, zum 28ten Male beim Mülheimer Drachenboot-Festival wieder „Are you ready - Attention – go“. In diesem Jahr können 12er und 20er Teams in den Startklassen Mixed, OPEN, Jugend und Frauen starten. Es können Vereinsteams, Theken-Teams, Schulen, Jugendgruppen, Freundeskreise, Hobbymannschaften und alle die 12 oder 20 Personen zusammen trommeln teilnehmen. In der Mixed und Jugend 12er Rennklasse sind 4 Frauen an Board Pflicht und in der Rennklasse Jugend und Mixed 20er sind 6 Frauen Pflicht im Boot. In der Startgebühr ist eine kostenfreie Trainingseinheit im Rahmen des Trainingswochenende am Samstag, den 24. August 2024 bzw. am Sonntag 25. August 2024 enthalten. Wer sich früh anmeldet erhält einen Frühbucherrabatt.