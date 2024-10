Angriff auf 42-jährige Mülheimerin

Die Frau wurde gegen 21:20 Uhr in der Nähe der U-Bahnhaltestelle Stadtmitte an der Schloßstraße von einem 40-jährigen Tatverdächtigen niedergeschlagen und getreten. Daraufhin flüchtete er vom Tatort, konnte aber noch am selben Abend festgenommen werden. Die lebensgefährliche verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht mehr.

Nach Einrichtung einer Mordkommission wurden mehrere Zeugen vernommen. Nun beschäftigt sich die Polizei mit möglichen Motiven und Hintergründen der Tat. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.