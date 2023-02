Anbau von eigenem Gemüse in P:Ottgärten

Insgesamt steht an der Hansbergstraße Ecke Reuterstraße eine Fläche von 7000 m² zur Verfügung. Mieter bekommen in der Regel eine Parzelle in der Größe von 50 oder 100 Quadratmeter, das gewünschte Feld lasse sich aber individuell anpassen, sagt P:Ott Gärten. 50 Quadratmeter kosten für eine Saison 220 Euro, 100 Quadratmeter kosten 380 Euro. Wasser und Gartengeräte werden den Mietern vor Ort bereitgestellt. Mehr Infos und einen Kontakt zu P:Ott Gärten bekommt ihr hier:

https://www.pottgaerten.de/