Solawi sucht noch Mitglieder fürs nächste Jahr

Sie werden im nächsten Jahr an den Standorten in Mintard und Dümpten selbst Obst und Gemüse anbauen und ernten. Alle Mitglieder teilen sich die Ernte und die damit verbundenen Kosten. Der Richtwert für einen Ernteanteil liegt bei 133 Euro monatlich und 16 Helferstunden jährlich. Von der Solawi heißt es, dass wir uns auch jetzt noch beteiligen können. Wer nicht so viel Geld aufbringen kann, darf auch mit einer niedrigeren Summe einsteigen. Solawi hat sich vor ziemlich genau drei Jahren in Mülheim gegründet. Die Idee dahinter: Gemeinsam und solidarisch saisonale und regionale Produkten anbauen und ernten. Hier gibt es alle weitere Infos und die Möglichkeit, sich anzumelden.