Appell: Bis Ende September auf Heckenschnitt verzichten

Mit der Regelung sollen Niststätten in der Brutsaison geschützt werden. Außerdem sollen Insekten so ausreichend Blüten vorfinden. Starke Eingriffe können während dieser Zeit zu erheblichen Störungen führen und gefährdete Arten in ihrer Fortpflanzung beeinträchtigen, heißt es. Die Stadt bittet Eigentümer von Grundstücken und auch Besitzer von Gärten, diese gesetzliche Schutzzeit zu beachten. Das Verbot gilt bis Ende September.