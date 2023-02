Altweiber: Das passiert heute in Mülheim

Zeitgleich gibt es eine Altweiber-Party auf dem Pastor-Luhr-Platz in Saarn. Ab 18.00 Uhr laden die Roten Funken zur Feier in die Styrumer Feldmannstiftung ein. Und auch die Jecken der KG Blauweiß laden zur Party in den Bürgergarten auf der Aktienstraße 80 ein. Am Montag, 20. Februar, startet um 14 Uhr der traditionelle Rosenmontagszug in der Innenstadt.