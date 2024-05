Alles Neu bei der Styrumer Sparkasse

Die Sparkasse hat rund 1,9 Millionen Euro in den Umbau gesteckt. Der Eingang befindet sich jetzt wieder wie früher direkt am Rosenkamp. Dort gibt es drei Geldautomaten. Neben dem Servicebereich gibt es acht neu gestaltete Beratungsräume. Die Sparkasse hat bei dem Projekt auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geachtet. Es gibt LED-Lichtsysteme, eine neue Lüftung und Klimatisierung sowie komplett neue Elektro- und Datenleitungen. Alles ist so ausgestattet, dass sowohl vor Ort als auch per Video beraten werden kann. Zum Neustart wird vor der Filiale gefeiert. Es gibt auch ein Kinderprogramm. Die Styrumer Sparkasse ist eine der wenigen Geschäftsstellen, die nie ihren Standort vertreten hat. Sie ist seit 1956 vor Ort. 3.000 Girokonten und mehr als 6.000 Kunden werden dort vom elfköpfigen Team betreut.