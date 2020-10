Alle städtischen Kitas bleiben heute dicht

Wegen Corona können wir leider keine Notbetreuung anbieten, sagt die Stadt. Wegen der Infektionsgefahr dürfen sich Gruppen und Erzieher nicht mischen. verdi fordert außerdem die gesamte Stadtverwaltung auf, heute die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind auch die Müllabfuhr MEG, die Stadtentwässerung SEM und die Mülheimer Seniorendienste. Auch die Sparkasse beteiligt sich am Streik, deshalb sind alle Mülheimer Filialen geschlossen, außer der Hauptstelle am Berliner Platz und der Filiale in Dümpten. Auch die Ruhrbahn macht noch mal mit. Darum fahren wie gestern auch heute wieder keine Busse, keine Straßenbahnen und auch die U18 fällt aus.

Kundgebung auf dem Stadthallen-Parkplatz

Die Streikenden treffen sich um 9 Uhr für eine Kundgebung auf dem Parkplatz an der Stadthalle. Ein Teil von ihnen fährt dann weiter nach Essen. Dort läuft eine der drei großen landesweiten Protestaktionen. Für Donnerstag und Freitag ist die nächste Verhandlungsrunde im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst geplant.