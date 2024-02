Alle Infos zum Mülheimer Rosenmontagszug

Die 26 Festwagen werden von elf Fußgruppen und drei Musikkapellen begleitet. Insgesamt sind etwa tausend Karnevalisten beim Zug aktiv. Los geht es um 14 Uhr auf der Kaiserstraße, danach fahren die Wagen unter anderem über die Leineweberstraße, Friedrichstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Ruhrstraße, Schollenstraße, Bahnstraße und die Wertgasse bis hin zur Schlossbrücke.





So wie jedes Jahr gilt wieder ein Glasverbot entlang der Zugstrecke und am Rathausmarkt. Dort wird es schon ab 13 Uhr und während des Karnevalszugs eine "familienfreundliche Zone" geben. Der Bereich ist alkohol- und nikotinfrei und das Spielmobil der Arbeiterwohlfahrt ist vor Ort. Außerdem gibt es verschiedene Mitmachangebote. Für verlorengegangene Kinder richtet das Deutsche Rote Kreuz am Berliner Platz eine Sammelstelle ein.





Schon ab 12 Uhr gelten Parkverbotszonen in der Innenstadt entlang der Zugstrecke. Voraussichtlich gegen 16.30 Uhr löst sich der Zug dann auf und die Teilnehmer können anschließend auf einer der vielen Rosenmontagsfeten weiterfeiern.