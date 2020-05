Aktuelle Corona-Zahlen

Die Zahl hat sich im Vergleich zu gestern also nicht verändert. 92 Menschen befinden sich zur Zeit in Quarantäne. Bisher sind in Mülheim 191 Corona-Fälle bestätigt, davon sind 161 schon wieder geheilt. 8 Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden sind bisher gestorben.

