Keine Intensivbetten mehr frei

In Mülheim sind die Intensivstationen zur Zeit komplett ausgelastet. Von den 33 Intensivbetten in den Mülheimer Krankenhäusern ist nach heutigem Stand kein einziges mehr frei. Das geht zumindest aus dem offiziellen Intensivregister der Vereinigung für Notfallmedizin (DIVI: Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) hervor, an dem auch das Robert Koch Institut mitarbeitet. (Stand 16.12. 11.19 Uhr)

